Anche quest’anno il Comune di Settimo con un importante impegno finanziario aderisce al progetto Promemoria Auschwitz promosso da Arci Sardegna e associazione Deina e col patrocinio della Regione Sardegna, attraverso il quale, fra qualche giorno, dal 18 al 23 febbraio, quattro giovani della comunità, assieme ad altri 200 coetanei di altri 70 comuni sardi, avranno la possibilità di partire alla volta di Cracovia in Polonia per visitare i luoghi della memoria - Auschwitz, Birkenau, ex ghetto ebraico, fabbrica di Schindler - nell’ambito di un progetto di formazione e di educazione alla cittadinanza europea attiva.

Ieri nella sala Transatlantico del Consiglio regionale si è tenuta la presentazione di questa edizione. Il Comune di Settimo San Pietro è stato rappresentato dal sindaco Gigi Puddu.

Raffaele Serreli

