dopo il ciclone
03 febbraio 2026 alle 20:01
Maracalagonis, strade danneggiate dall'alluvione: le segnalazioni al ComuneIniziati i lavori di manutenzione più urgenti
Il Comune di Maracalagonis sta procedendo all’invio di tutte le schede di dettaglio ditutte le strade e le zone colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. Sono iniziati anche i lavori di manutenzione urgenti, soprattutto quelli sulle infrastrutture di ponti e strade.
Viste le numerose segnalazioni di strade sia nel centro abitato che nella zona collinare e nella zona costiera, l’ufficio procederà con la manutenzione già disposta dall’amministrazione comunale a tutte le ditte appaltatrici che però dovranno aspettare il passare delle piogge e l’asciugarsi del terreno fangoso.
