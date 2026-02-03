Il Comune di Maracalagonis sta procedendo all’invio di tutte le schede di dettaglio di tutte le strade e le zone colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. Sono iniziati anche i lavori di manutenzione urgenti, soprattutto quelli sulle infrastrutture di ponti e strade.

Viste le numerose segnalazioni di strade sia nel centro abitato che nella zona collinare e nella zona costiera, l’ufficio procederà con la manutenzione già disposta dall’amministrazione comunale a tutte le ditte appaltatrici che però dovranno aspettare il passare delle piogge e l’asciugarsi del terreno fangoso.

