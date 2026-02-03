Senorbì è rimasta al buio per diverse ore nella giornata di oggi (martedì 3 febbraio) a causa di un guasto improvviso alla rete elettrica. Dalle 11.30 alle 16.30 l’energia è mancata in via Scaledda e in via Giuseppe Antonio Lonis, provocando disagi diffusi tra residenti e attività della zona in pieno centro storico. Numerose le segnalazioni arrivate dai cittadini, rimasti senza corrente per gran parte della giornata.

A sollecitare l’intervento è stato anche l’ufficio tecnico del Comune di Senorbì, che si è attivato per accelerare le operazioni di ripristino. I tecnici di Enel sono riusciti a risolvere il problema e a riportare la situazione alla normalità nel giro di alcune ore.

I disservizi non sono stati di poco conto, soprattutto per le persone anziane e per le famiglie, costrette a fare i conti con elettrodomestici spenti e difficoltà nella gestione della quotidianità, con alcune abitazioni rimaste senza riscaldamento. Difficoltà evidenti anche per alcune attività commerciali.

