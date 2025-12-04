Capoterra, da gennaio al via le modifiche sul calendario della raccolta differenziataCon la rimodulazione il ritiro del secco verrà anticipato dal sabato al venerdì
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cambia il calendario della raccolta dei rifiuti a Capoterra: dal prossimo 1°gennaio la Teknoservice, società che ha in appalto il servizio di igiene urbana, apporterà alcune variazioni che riguarderanno soprattutto il secco indifferenziato, pannolini e umido. Con la rimodulazione del calendario il ritiro del secco verrà anticipato dal sabato al venerdì: la novità verrà introdotta già a partire dal 2 gennaio. Sarà anticipato dal sabato al venerdì anche il ritiro dei pannolini e dei pannoloni, anche in questo caso la prima data sarà quella del 2 gennaio.
Verrà invece spostato dal venerdì a sabato il ritiro porta a porta dell’umido: la modifica partirà il 3 gennaio. Per garantire un ritiro puntuale dei rifiuti, la Teknoservice ricorda ai cittadini di posizionare contenitori e sacchetti tra le 22 del giorno precedente e le 4 del giorno della raccolta.
Il nuovo calendario rifiuti 2026, che include tutti i flussi di raccolta come organico, carta e cartone, plastica, vetro e lattine e secco indifferenziato, sarà distribuito prossimamente a tutte le utenze.