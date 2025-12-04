Cambia il calendario della raccolta dei rifiuti a Capoterra: dal prossimo 1°gennaio la Teknoservice, società che ha in appalto il servizio di igiene urbana, apporterà alcune variazioni che riguarderanno soprattutto il secco indifferenziato, pannolini e umido. Con la rimodulazione del calendario il ritiro del secco verrà anticipato dal sabato al venerdì: la novità verrà introdotta già a partire dal 2 gennaio. Sarà anticipato dal sabato al venerdì anche il ritiro dei pannolini e dei pannoloni, anche in questo caso la prima data sarà quella del 2 gennaio.

Verrà invece spostato dal venerdì a sabato il ritiro porta a porta dell’umido: la modifica partirà il 3 gennaio. Per garantire un ritiro puntuale dei rifiuti, la Teknoservice ricorda ai cittadini di posizionare contenitori e sacchetti tra le 22 del giorno precedente e le 4 del giorno della raccolta.

Il nuovo calendario rifiuti 2026, che include tutti i flussi di raccolta come organico, carta e cartone, plastica, vetro e lattine e secco indifferenziato, sarà distribuito prossimamente a tutte le utenze.

