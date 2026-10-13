Un momento davvero straordinario per la parrocchia di Santa Barbara a Sinnai. Giovedì farà ingresso nella sua nuova parrocchia il nuovo amministratore parrocchiale, padre Balu Matharapu, indiano di Ambra Pradesh.

Un Carmelitano Scalzo che subentra a padre Gabriele Biccai, sardo di Sindia, recentemente rieletto "Superiore Provinciale" dei Carmelitani Scalzi per l’Italia Centrale, con i suoi conventi in Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Sardegna e con missione anche in Albania.

Padre Balu frequenta la parrocchia di Santa Barbara da inizio 2025. Diventerà amministratore con l'insediamento in programma giovedì alla presenza dell'arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi che concelebrerà la messa solenne alle 19.

Padre Gabriele è invece arrivato a Sinnai nel 2022. Tre anni fa, la sua prima elezione a "Superiore Provinciale" dell'Italia centrale per i Carmelitani scalzi, con 13 monasteri di suore di clausura e 12 conventi di frati. Recentemente, la sua rielezione, con prossima sede a Firenze. Sinnai si prepara a salutare il nuovo parroco indiano e padre Gabriele. Nella parrocchia di Santa Barbara sono momenti intensi.

I saluti a padre Gabriele Biccai, 62 anni, arrivano anche attraverso il "Foglietto" della stessa parrocchia di Santa Barbara. «Nel momento in cui ci salutiamo ma non ci dividiamo, vogliamo rivolgerle», scrive il seminarista Cristian Mascia per la Comunità, «un sincero e affettuoso grazie per questi quattro anni trascorsi insieme. Grazie per la sua presenza, per la disponibilità e per tutto ciò che ha fatto per la nostra comunità parrocchiale di Santa Barbara e per tutta Sinnai. Ha condiviso con noi momenti di gioia e di difficoltà, celebrazioni, feste e tanti momenti della vita quotidiana, accompagnandoci con le sue parole, la sua fede e la sua vicinanza. In questi anni ha lasciato un segno importante nella nostra comunità e nei cuori di tante persone. Ci mancherà, ma conserveremo con gratitudine il ricordo del cammino fatto insieme. La accompagniamo con la nostra preghiera. Che Maria Santissima Regina e Decoro del Carmelo la sostenga sempre e la conservi con affetto materno».

E, poi nello stesso Foglietto parrocchiale, il benvenuto a padre Balu, 36 anni: «Benvenuto nella nostra comunità di Santa Barbara! Siamo davvero felici di poterla accogliere e di iniziare insieme questo nuovo cammino. Ogni cambiamento porta con sé un po' di emozione e tante aspettative, ma siamo convinti che questo nuovo incontro rappresenti per tutti noi una importante occasione di crescita. Arriva in una comunità che ha la sua storia, le sue tradizioni, ma che è anche pronta ad aprirsi a nuove esperienze e a guardare avanti con fiducia. Ci auguriamo che, giorno dopo giorno, possiamo conoscerci, comprenderci e costruire insieme un rapporto fatto di collaborazione e amicizia. Le affidiamo con affetto le nostre famiglie, i nostri bambini e ragazzi, i giovani, gli anziani e tutte le persone che vivono nella nostra comunità. Da parte nostra, cercheremo di accoglierla con semplicità e con il sorriso, perché possa sentirsi presto a casa, circondato dall'affetto e dalla vicinanza di tutta la comunità. Le rivolgiamo il nostro più sincero benvenuto. Che il Signore Gesù e Maria Santissima Regina e Decoro del Carmelo accompagnino il suo ministero tra noi, illuminino il suo cammino e ci aiutino a crescere insieme nella fede, nella fraternità e nell'amore verso il prossimo».

Padre Gabriele Biccai, originario di Sindia, è stato ordinato presbitero nel settembre del 1989. Come detto è stato eletto Provinciale per i Carmelitani Scalzi per l’Italia centrale nel 2023 con rielezione alcuni mesi fa. Tantissimi i suoi altri incarichi negli anni scorsi. È stato membro del Consiglio episcopale, Cappellano dell’Istituto penale per i minorenni di Quartucciu, membro del Collegio dei consultori e del Consiglio presbiterale, Vicario episcopale e da quattro anni parroco di Sinnai.

Padre Balu ha studiato Teologia a Roma, è diventato sacerdote in India nel 2018. Alcuni anni fa, il ritorno in Italia. Da gennaio 2025, ha cominciato a frequentare anche la parrocchia di Santa Barbara a Sinnai, dove ora diventa parroco amministratore. In India vivono i genitori e tre fratelli.

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