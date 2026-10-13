A Maracalagonis l'obiettivo è portare il Piano urbanistico comunale in Consiglio entro dicembre per la sua approvazione attesa da tantissimi anni. Con questo obiettivo, si decide ora di coinvolgere la popolazione con alcuni incontri pubblici da tenersi nella sede dell’aula consiliare del Comune. Il primo, si terrà il 15 ottobre alle ore 17.

In questa prima seduta si potrà intervenire sul Puc del c entro abitato. Altri due incontri si terranno nelle due settimane successive, si parlerà invece della zona costiera e della fascia lungo la vecchia Orientale sarda. Saranno presenti la sindaca Fracesca Fadda, gli amministratori comunale col presidente del Consiglio comunale Giampaolo Frau con delega all’urbanistica, i tecnici che stanno incaricati della redazione del Puc, l’Ufficio urbanistico, liberi professionisti e i cittadini.

Una occasione per tutti di esprimere il proprio parere e di fare anche proposte. L’obiettivo, come si legge in una nota «è quello di arrivare alla proposta univoca del PUC in Consiglio comunale entro dicembre 2026 come già annunciato in Consiglio con una proposta e adozione nel 2027. Maracalagonis merita finalmente uno strumento moderno, che tuteli il territorio e dia risposte concrete a famiglie e imprese che da tempo chiedono di poter capire».

© Riproduzione riservata