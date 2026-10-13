Auto si ribalta sulla 195, conducente intrappolato nell’abitacolo: lo estraggono i passantiL’episodio è avvenuto subito dopo Tiscali, in direzione Capoterra
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Momenti di paura lungo la strada statale 195, in direzione Capoterra, subito dopo Tiscali, dove una Renault si è cappottata per cause ancora da accertare.
A seguito dell’incidente, il conducente è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Provvidenziale l’intervento degli automobilisti di passaggio che, fermatisi per prestare soccorso, sono riusciti a estrarlo dalla vettura prima dell’arrivo dei soccorsi.
L’incidente non ha causato particolari disagi alla circolazione stradale, con il traffico che ha continuato a scorrere regolarmente lungo il tratto interessato.