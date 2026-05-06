La comunità di Mandas ha celebrato il 219° anniversario dell’istituzione delle prime Prefetture in Sardegna con la visita ufficiale del prefetto di Cagliari, Paola Dessì. Un appuntamento dal forte valore istituzionale, come sottolineato dal sindaco Umberto Oppus. Il momento centrale della mattinata è stato l’incontro con gli studenti delle scuole locali, che hanno accolto il prefetto con l’inno, preparati da docenti e dirigente scolastica Danila Demontis, sotto la guida del professor Stefano Pisano.

Un’occasione di dialogo diretto tra istituzioni e giovani. «Vedere i nostri ragazzi confrontarsi con il prefetto è stato qualcosa di unico», ha commentato Oppus, ribadendo il ruolo centrale della scuola per la comunità. Presenti anche rappresentanti delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. La giornata guarda già al prossimo traguardo: il 220° anniversario della Prefettura di Mandas. «Non solo commemorazione – ha aggiunto il sindaco – ma un invito allo Stato a investire nuovamente nei territori dell’interno».

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