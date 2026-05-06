Il breve tratto della vecchia orientale sarda tra San Priamo (Comune di San Vito) e lo svincolo per la nuova 125 adesso è un po’ più sicuro. Il Comune di San Vito ha infatti provveduto ad eliminare e potare gli alberi che costituivano un pericolo per la circolazione. Alberi che, soprattutto dopo la bufera di vento dello scorso febbraio, rischiavano di collassare sulla 125. L’area dove si è intervenuti è quella dell’ex cantiere forestale. Per il gruppo di minoranza si tratta, in ogni caso, di un intervento tardivo. “Il Comune – ha detto il capogruppo Alberto Cuccu – è il custode legale degli alberi pubblici e dunque ha il dovere di intervenire tempestivamente. La burocrazia non può essere un alibi”. E dunque l’intervento “per quanto necessario – conclude Cuccu – arriva fuori tempo massimo e non cancella i rischi corsi in questi anni a causa di una manutenzione totalmente inesistente”.

Restano, in ogni caso, gli avvallamenti sul manto stradale provocati dalle radici dei pini. Un pericolo segnalato a più riprese negli ultimi anni dal Comune alla Città Metropolitana di Cagliari, l’ente che da quando è stata soppressa la Provincia del Sud Sardegna ha la competenza sulla strada. Il Comune di San Vito, come ha assicurato il sindaco Marco Antonio Siddi, effettuerà un nuovo sollecito per in intervento ormai non più rimandabile.

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