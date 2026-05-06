Continuano ad essere presi di mira dagli incivili i cassoni per la raccolta degli abiti usati nelle strade e nelle piazze del centro e della periferia di Quartu. Nei giorni scorsi anche il parchetto di via San Benedetto, è stato sommerso dai bustoni lasciati accatastati accanto ai bidoni, troppo pieni per continuare a contenere le buste.

Alcuni incivili però, una volta appurato che la capienza ha raggiunto il massimo anziché riportarsi a casa le buste molto tranquillamente le gettano a terra creando disagi e degrado.

E non c’è solo San Benedetto. Stessa scena anche ai piedi dei contenitori in via Marconi a pochi passi dall’incrocio con piazza Azuni e in piazza IV Novembre vicino alle Poste. E poi ci sono quelli che cercano quello che più gli aggrada infilandosi dentro il contenitore e che gettano alla rinfusa a terra quello che invece scartano.

Il problema è lo stesso anche nel parchetto di via Marconi all’incrocio con via Merello. Qui i bidoni erano stati trasferiti da via San Francesco dove venivano utilizzati come cassonetti improvvisato ma la situazione non è cambiata e i residenti ne hanno più volte chiesto la rimozione.

Nel parchetto c’è ancora l’ex edicola pericolante per cui c’è un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune. L'amministrazione aveva intimato ai proprietari della struttura, per cui la concessione risulta non scaduta, di provvedere a demolite il chiosco edicola in quando pericolante e che presenta rischi per l'incolumità pubblica.

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