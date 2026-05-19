Nuovi spazi per l’infanzia, riqualificazione degli edifici scolastici e interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: l’amministrazione comunale di Senorbì accelera sul fronte dell’edilizia scolastica con investimenti complessivi superiori a 1 milione e 600 mila euro.

L’opera più rilevante riguarda il nuovo asilo nido di via Giovanni Falcone, finanziato con risorse del Pnrr per 1 milione e 125 mila euro. La struttura punta a rafforzare i servizi educativi per la prima infanzia e ad ampliare l’offerta per le famiglie del territorio. Quasi ultimati anche i lavori nella scuola elementare (investimento da 353 mila euro) e gli interventi di ristrutturazione dell’ex scuola materna di Arixi, finanziati con 150 mila euro.

Tra gli interventi inseriti nella programmazione comunale figura inoltre la riqualificazione dell’ex Casa dello Studente, destinata ai nuovi locali Aspal per il territorio della Trexenta. Il progetto, da 600 mila euro finanziati anch'essi dal Pnrr, rappresenta uno degli investimenti pubblici più consistenti attualmente in corso nel paese. «Prosegue a gran ritmo l’esecuzione delle opere pubbliche previste nel programma di questa amministrazione», sottolinea il sindaco Alessandro Pireddu. «Contiamo di inaugurare entro brevissimo i locali ristrutturati dell’ex asilo di Arixi e il nuovo asilo nido in località Simieri, proseguendo gli investimenti per garantire servizi sempre più moderni e funzionali alle famiglie e agli studenti di Senorbì».

© Riproduzione riservata