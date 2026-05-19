Dolianova, tre giorni di festa per San Giorgio martireRicco il cartellone degli appuntamenti messo a punto dal Comitato organizzatore
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È tutto pronto nel paese del Parteolla per la festa in onore del martire della Capadocia simbolo della lotta contro il male. Ricchissimo il cartellone degli appuntamenti messo a punto dal Comitato organizzatore con tre giorni di festa. Si parte sabato 23 maggio, alle 21, con una serata in musica in piazzetta San Giorgio condotta da Dj Albo.
Domenica dopo la messa solenne in Cattedrale, alle 10, partirà processione che attraverserà le vie del centro storico e si concluderà in piazza San Giorgio. Alle 11.45, il simulacro del Santo partirà per la chiesa di montagna, a 9 km dal centro abitato, dove arriverà intorno alle 12.00. Dopo il pranzo comunitario, alle 15.30, il via alle attività di animazione per i bambini a cura dell’associazione Truccasogni.
Dalle 16, l’intrattenimento musicale con il fisarmonicista Matteo Scano. Lunedì 25 maggio, alle 11, la tradizionale processione e benedizione dei campi seguita dalla messa nella chiesa campestre. Nel pomeriggio ancora balli in piazza con il fisarmonicista Ireneo Massidda. Alle 18.00 la partenza del simulacro per il ritorno in paese con sosta, alle 18.30, a Sa Sermenta. Alle 20.30. la processione per le vie del centro storico. Chiusura in serata con i fuochi di artificio e l’intrattenimento musicale nel sagrato della Cattedrale di San Pantaleo.