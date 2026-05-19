Sarà presto di nuovo a disposizione dei bambini con nuovi giochi il parchetto del Poetto che si trova davanti alla Bussola a Quartu, nella parte dove sono già conclusi i lavori di riqualificazione del lungomare. Proprio nei giorni scorsi i tecnici hanno effettuato un sopralluogo e poi si procederà all’allestimento. E’ previsto il posizionamento di un gioco multifunzionale, compreso di scivoli, accessibile anche ai disabili, di due dondoli a molla e di un piccolo scivolo per i bambini fino a cinque anni.

La fornitura e la posa sono già stati assegnati a un ditta, quindi concluso l’iter burocratico resta solo da dare il via ai lavori che dovrebbero concludersi entro l’inizio dell’estate.

Giochi nuovi e adatti anche ai diversamente abili sono già stati inseriti negli altri parchi e piazze della città. In tutto sono stati sostituiti 39 giochi ormai vecchi, dislocati in diverse zone dei vari quartieri in centro e nel litorale: dal parco Parodi al parco Generale Dalla Chiesa, dalla scuola di Foxi alle piazze Melvin Jones e Matteotti, dalle aree verdi di via S’Arrulloni e via Praga a quelle nelle piazze Pertini e Monsignor Pala, fino allo spazio recintato più grande, il Parco Europa a Piztz’e Serra. Tutti i giochi sono circondati da un tappetino gommato per evitare che in caso di cadute i bambini si facciano male e da un manto erboso. I giochi sono stati resi fruibili qualche settimana fa dopo circa un anno di attesa della conclusione dei lavori.

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