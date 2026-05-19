Quartu, a Is Arenas sarà riqualificato anche il Pala ValeryPrima però ci sono da portare a termine i lavori allo stadio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
La sua sorte era incerta, ma adesso arriva la conferma. Il Pala Valery, il pallone palestra intitolato al caporalmaggiore Valery Melis, situato all'interno della cittadella sportiva di Is Arenas a Quartu, sarà rimesso in sesto e restituito agli atleti, ora costretti a migrare in altri lidi per disputare gare e allenamenti.
Prima però ci sono da portare a termine i lavori allo stadio di Is Arenas: in dirittura di arrivo quelli per la sistemazione degli spogliatoi e della casa del custode, si passerà dopo alle gradinate, al manto erboso e alla pista di atletica, che andrà completamente rifatta, inagibile e inutilizzabile dall’epoca della breve avventura del Cagliari nello stadio quartese. E da allora la società della Tespiense è stata costretta a migrare a Cagliari.
Quartu piano piano cerca di riappropriarsi delle sue strutture sportive: da qualche settimana è stata resa agibile anche la palestra di via Monsignor Angioni così come sono già stati riqualificati e affidati alle società sportive cittadine i palloni di via San Francesco e di via Delle Baronie. Sono invece in corso i lavori per la riqualificazione e il recupero del pattinodromo a Sa Forada. Prima erano state riaperte le palestre di via Inghilterra, via Perdalonga, via Firenze, via Bach, via Is Pardinas, via Turati e il campo esterno di via Nasturzi.