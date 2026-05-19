La sua sorte era incerta, ma adesso arriva la conferma. Il Pala Valery, il pallone palestra intitolato al caporalmaggiore Valery Melis, situato all'interno della cittadella sportiva di Is Arenas a Quartu, sarà rimesso in sesto e restituito agli atleti, ora costretti a migrare in altri lidi per disputare gare e allenamenti.

Prima però ci sono da portare a termine i lavori allo stadio di Is Arenas: in dirittura di arrivo quelli per la sistemazione degli spogliatoi e della casa del custode, si passerà dopo alle gradinate, al manto erboso e alla pista di atletica, che andrà completamente rifatta, inagibile e inutilizzabile dall’epoca della breve avventura del Cagliari nello stadio quartese. E da allora la società della Tespiense è stata costretta a migrare a Cagliari.

Quartu piano piano cerca di riappropriarsi delle sue strutture sportive: da qualche settimana è stata resa agibile anche la palestra di via Monsignor Angioni così come sono già stati riqualificati e affidati alle società sportive cittadine i palloni di via San Francesco e di via Delle Baronie. Sono invece in corso i lavori per la riqualificazione e il recupero del pattinodromo a Sa Forada. Prima erano state riaperte le palestre di via Inghilterra, via Perdalonga, via Firenze, via Bach, via Is Pardinas, via Turati e il campo esterno di via Nasturzi.

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