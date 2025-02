Presto al via a Sinnai i lavori di sistemazione dell'interno del fabbricato di via D'Arborea che un tempo ha ospitato prima la scuola elementare, poi la Asl. Il progetto che prevede una spesa di oltre un milione, sarà realizzato dalla Asl, con rifacimento degli infissi, dei servizi, dei tramezzi e degli intonaci. Il Comune di Sinnai negli ultimi anni ha speso 400mila euro per riparare l'esterno dell'edificio che ospiterà la "Casa della comunità": qui opereranno 24 ore su 24 medici di base, specialisti, infermieri pediatri e altre figure socio sanitarie con l'obiettivo di assicurare servizi sul territorio alleggerendo i Pronti soccorso e gli ospedali. Del progetto si è parlato di recente in Giunta comunale.

In un recente incontro a Sinnai la sindaca Barbara Pusceddu, presidente della Fondazione Polisolidale, ha posto in evidenza l’esigenza di avviare subito i cantieri relativi alle strutture previste nel territorio: «Vogliamo che la Sanità si avvicini nuovamente alla gente. Bisogna far presto avviando i lavori di ristrutturazione della sede di Sinnai. La Casa della Comunità può e deve contribuire a migliorare l'intero tessuto sanitario nel territorio. Una sfida da vincere».

Prima dello scorso Natale a Sinnai si è tenuto un incontro sul tema coordinato dalla stessa sindaca di Sinnai Pusceddu. Un dibattito che aveva visto la partecipazione del direttore generale della Polisolidale, Antonello Caria, il Direttore del Dipartimento Integrazione Territorio Ospedale della ASL di Cagliari Gianni Sulis. E ancora Pier Paolo Patteri, direttore facente funzioni del distretto sociosanitario Quartu-Parteolla, Rita Massa, Coordinatrice dipartimentale Assistenza primaria ASL Cagliari, Roberto Demontis, assessore alla salute del Comune di Sinnai, Marzia Ravazzini, responsabile laboratorio nazionale sulle case della comunità Prima la Comunità, Renato Ancillotti e Stefano Pitzalis, operatori di distretto socio sanitario.

Per l’Assessorato regionale alla Sanità della Regione Sardegna ha presenziato Rosa Canu, consulente dell’Assessore Bartolazzi. Tutti d'accordo sulla necessità di decollo di queste strutture in Sardegna. Il Comune di Sinnai ha sempre creduto nel progetto, tanto da spendere nella precedente legislatura 400mila euro per sistemare tutta la parte esterna dell'edificio di via D'Arborea.

© Riproduzione riservata