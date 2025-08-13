Le eccellenze di Sardegna – produttori di vini, ristoratori, artigiani, hotel – hanno preso parte all’ottava edizione del torneo di Golf a Villasimius dedicata, appunto, alle eccellenze del territorio. Ad aggiudicarsi la gara nei campi del Tanka Golf sono stati Marco Bo (primo lordo) e Raimondo Finocchi (primo netto).

Oltre sessanta nel complesso i giocatori in rappresentanza di hotel, resort, ristoranti, agriturismi, cantine, produttori artigianali e altre decine di aziende sarde. A premiare i partecipanti Guido Bernardini, ideatore e organizzatore dell’evento.

«Sono orgoglioso della riuscita di questa manifestazione – ha sottolineato Bernardini - che quest’anno è stata particolarmente ricca. Questo torneo di golf è un mio omaggio alla splendida Isola che ormai da dieci anni mi sta ospitando».

Tantissimi i premi in palio messi a disposizione dalle varie eccellenze sarde e consegnati a quasi tutti i partecipanti. Alla fine per alcuni di loro non è mancato un tuffo rinfrescante nel meraviglioso mare di Villasimius.

