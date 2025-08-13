i disagi
13 agosto 2025 alle 18:00
Quartu, si rompe una condotta: città senza acquaGli operai di Abbanoa sono già al lavoro
Disagi per i cittadini del centro abitato a causa di una perdita idrica sulla condotta di distribuzione primaria. Abbanoa ha comunicato che, nonostante le manovre messe in atto per limitare il disservizio, è stato necessario interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua.
L’interruzione durerà circa due ore. L’azienda ha assicurato che seguiranno aggiornamenti sullo stato dei lavori e sui tempi di ripristino dell’erogazione.
