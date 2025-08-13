Un albero è caduto oggi intorno alle ore 13:00 su una palazzina di quattro piani in via Toscana, all’angolo con via La Malfa, ad Assemini. L’incidente ha danneggiato i balconi di due appartamenti e mandato in frantumi la vetrata di uno di questi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagliari con una squadra di pronto intervento, supportata da autoscala e autogrù. I pompieri hanno rpovveduto al taglio e alla rimozione dell’albero, oltre alla messa in sicurezza delle parti pericolanti della struttura.

Presente anche il sindaco di Assemini insieme ai tecnici del Comune, per monitorare la situazione e coordinare gli interventi. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte nell’incidente.

(Unioneonline/Fr.Me.)

