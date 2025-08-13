Brutto incidente nel pomeriggio a Muravera, in località Colostrai, dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuoristrada ribaltandosi.

Due i feriti, trasportati in ospedale con automedica ed elisoccorso.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla stabilizzazione ed alla messa in sicurezza del veicolo

Sul posto anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.

