L’incidente
13 agosto 2025 alle 17:25aggiornato il 13 agosto 2025 alle 17:45
Muravera, l’auto esce di strada e si ribalta: due persone in ospedaleTerribile schianto in località Colostrai
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Brutto incidente nel pomeriggio a Muravera, in località Colostrai, dove un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuoristrada ribaltandosi.
Due i feriti, trasportati in ospedale con automedica ed elisoccorso.
I vigili del fuoco hanno provveduto alla stabilizzazione ed alla messa in sicurezza del veicolo.
Sul posto anche le forze dell’ordine per quanto di loro competenza.
© Riproduzione riservata