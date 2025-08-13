Alcuni anziani di Castiadas alcuni mesi fa avevano fatto notare che nella borgata di Olia Speciosa – nei pressi della banca - non c’erano le panchine per potersi sedere e riposare.

Oggi il Comune di Castiadas ha provveduto ad installarle: «Abbiamo raccolto con attenzione la richiesta dei cittadini – ha detto il sindaco Eugenio Murgioni - e ci siamo subito attivati. Grazie al lavoro dell’ufficio tecnico sono state acquisite due panchine in ferro e legno che oggi sono state posizionate».

Murgioni ringrazia i collaboratori «e in particolare il signor Cappai che con impegno e disponibilità ha contribuito alla realizzazione di questo piccolo ma significativo intervento». Da oggi, insomma, un altro angolo di Castiadas è più funzionale e accogliente.

