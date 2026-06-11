Nuova Giunta Milia: entrano Romina Mura e Marcella Marini, cambia l’assessora di FluminiCinque conferme nel nuovo esecutivo, scelto in tempi record dal rieletto primo cittadino: l’ex deputata Pd va ai Trasporti, la terza new entry è Monica Sotgiu
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Giù il sipario. Il sindaco Graziano Milia, appena rieletto alla guida del Municipio, presenta il nuovo esecutivo di via Porcu in tempi record: cinque assessori confermati, tre i nuovi ingressi in Giunta, con una piccola rimodulazione di alcune deleghe.
Cambia la guida dell’assessorato ai Trasporti: via Elisabetta Atzori, al suo posto entra Romina Mura, originaria di Sadali dove è stata sindaca per due mandati, ex Pd e già deputata, a cui vanno anche le deleghe alla Mobilità sostenibile e all’Ambiente. Al timone dell’assessorato alla Pubblica istruzione, Sport, Innovazione, Politiche di genere e Lgbt - nella precedente Giunta in mano a Cinzia Carta che stavolta entra in Consiglio - il sindaco mette Marcella Marini, esponente del Psi e più votata della lista Avanti che però non ha avuto nessun seggio nell’assemblea civica. Marini è già stata consigliera comunale nella consiliatura di Stefano Delunas.
Confermato l’assessorato di Flumini e territori extraurbani, ma al vertice non ci sarà l’assessora uscente Tiziana Cogoni: Milia dà la delega a Monica Sotgiu, candidata e prima dei non eletti nella lista del movimenti Cittadini per Flumini che quindi mantiene una rappresentanza anche in Giunta.
Per il resto l’esecutivo di Milia è lo stesso testato negli ultimi cinque anni e mezzo: il suo vice resta l’ex sindaco di Villasimius Tore Sanna, punto di riferimento per dirigenti e funzionari nel palazzo comunale, che tiene anche le deleghe del Turismo, del Personale e i Rapporti con il Consiglio comunale; Marco Camboni resta ai Servizi sociali e Politiche generazionali; Antonio Conti ai Lavori pubblici, Servizi tecnologici e manutenzioni; Rossana Perra confermata per le Attività produttive e la Valorizzazione del territorio. E Aldo Vanini all’Urbanistica e alla Programmazione strategica.