il calendario
28 luglio 2026 alle 09:00
Sinnai, nuovi orari estivi in bibliotecaIn programma alcune chiusure pomeridiane e giornate di chiusura totale.
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In concomitanza col periodo estivo, la Biblioteca comunale di Sinnai osserverà alcune chiusure pomeridiane e giornate di chiusura totale.
Si invita nel contempo l'utenza a prenderne visione e a programmare per tempo prestiti, restituzioni dei libri e consultazioni.
In particolare la biblioteca resterà chiusa nei pomeriggi del 29 luglio, del 5 , 11 e 18 agosto. Chiuderà per l'intera giornata il 13, 14 e 17 agosto.
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