Fuori programma emozionante per le tante persone che ogni giorno affollano la spiaggia del litorale quartese. Nel pomeriggio di domenica un paio di delfini ha iniziato ad avvicinarsi a pochi metri dalla riva catturando gli sguardi dei bagnanti.

«È stato bellissimo», racconta una frequentatrice della spiaggia Claudia Valdes, «c’era tantissima gente in quel momento e più esultavamo, più i delfini, per niente spaventati si avvicinavano dando spettacolo». I più contenti ovviamente erano i bambini. E, manco a dirlo, è scattata la corsa per immortalarli con i cellulari a scattare foto e video.

Non è la prima volta che i delfini si avvicinano alla riva per un incontro ravvicinato con i bagnanti. Molto spesso lo fanno per cacciare banchi di pesce approfittando dei fondali bassi. Le loro danze sul mare sono un momento molto emozionante che era stato ripreso anche in altre zone della costa quartese come a Flumini e a Margine Rosso nel tratto di spiaggia sotto la ringhiera oggi completamente sommerso dalle alghe.

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