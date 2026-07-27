Un piccolo distaccamento del Comune nel cuore della zona turistica di Sarroch: ha aperto i battenti nei locali della marina di Perd'e Sali e Porto Columbu lo Sportello comunale territoriale, pronto a venire incontro alle esigenze dei residenti e dei vacanzieri estivi. Il servizio è partito nei giorni scorsi in via sperimentale sino alla fine di dicembre, ma se dovesse dimostrarsi utile anche nel periodo invernale l’amministrazione comunale potrebbe farlo funzionare per tutto l’anno. “L'iniziativa nasce con l'obiettivo di avvicinare i servizi comunali ai residenti delle zone periferiche, consentendo loro di accedere ad alcune prestazioni senza doversi recare negli uffici della sede centrale – spiega il sindaco, Angelo Dessì -, i prossimi mesi saranno un importante banco di prova per valutare la risposta degli utenti”.

Lo sportello avrà carattere polifunzionale e, nella fase sperimentale, metterà a disposizione il rilascio della Carta d'Identità elettronica, la ricezione e protocollazione delle istanze, il servizio di facilitazione digitale e il segretariato sociale. Il servizio, partito nei giorni scorsi e garantito sino al 31 dicembre, durante il periodo estivo osserverà i seguenti orari: il martedì, dalle 8.30 alle 10.30, saranno garantiti i servizi di anagrafe, protocollo e facilitazione digitale; il giovedì, dalle 9 alle 11, sarà invece operativo il servizio sociale. Al termine del periodo di sperimentazione, l'amministrazione comunale effettuerà una valutazione sulla base del numero di accessi e dei servizi erogati, per verificare l'efficacia dell'iniziativa e decidere eventuali sviluppi futuri. “Con questa apertura il Comune punta a rafforzare la presenza dei servizi sul territorio – spiega Dessì -, offrendo ai residenti di Perd'e Sali e Porto Columbu un accesso più semplice e diretto alle principali prestazioni comunali”. Favorevoli all’iniziativa anche i due gruppi di minoranza. “Ben vengano servizi di questo tipo – dice Massimiliano Salis, capogruppo di “Sarroch al centro Progressiti” -, dare ai residenti della zona turistica l’opportunità di avere uno sportello comunale a due passi da casa eviterà loro di recarsi in Municipio anche per le pratiche più semplice”. D’accordo anche Mirko Spiga, capogruppo di “Noi per Sarroch”: “Al di là dell’utilità nei mesi estivi, credo possa essere importante anche per le persone anziane o che non hanno la possibilità di raggiungere il centro del paese nei mesi in cui il servizio del bus navetta non è attivo, la speranza è che anche gli utenti rispondano positivamente”.

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