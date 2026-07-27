Novità nella gestione dei rifiuti a Senorbì. Il Comune, insieme alla Cosir, società che gestisce il servizio di igiene urbana, ha attivato un nuovo servizio che consente ai cittadini di conferire direttamente all'Ecocentro comunale i rifiuti inerti prodotti da piccoli lavori di manutenzione domestica.

L'iniziativa, operativa da subito, è riservata esclusivamente alle utenze domestiche e punta a offrire una soluzione per chi esegue interventi di "fai da te" nella propria abitazione. Ogni utenza potrà conferire un quantitativo massimo di 0,2 metri cubi di materiale alla settimana. I rifiuti dovranno essere consegnati sfusi negli appositi contenitori presenti all’Ecocentro.

Tra i materiali ammessi rientrano piastrelle, calcinacci e sanitari in ceramica provenienti da piccoli lavori eseguiti in casa. Restano invece esclusi amianto ed eternit, materiali isolanti, guaina bituminosa, plastica e qualsiasi altro rifiuto non riconducibile agli inerti previsti dal servizio. L'amministrazione comunale precisa inoltre che il conferimento non è consentito per i rifiuti prodotti da imprese, artigiani o altri operatori professionali. In questi casi le macerie dovranno continuare a essere smaltite negli impianti autorizzati, nel rispetto della normativa sui rifiuti speciali.

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