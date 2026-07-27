Entrerà nel vivo domani, martedì 28 giugno, a metà mattina l’intervento di Abbanoa sulla rete idrica nel ponte di via Mandas, in quella che è a tutti gli effetti l’unica strada per raggiungere la 554 direttamente da Quartucciu.

Negli scorsi mesi la perdita nella condotta aveva provocato un cedimento del manto stradale nel tratto compreso tra la fine di via Nazionale e l’inizio di via Mandas, che aveva destato non poche preoccupazioni tra i cittadini. L’area interessata era stata quindi delimitata utilizzando delle transenne e installando i cartelli per segnalare il limite di velocità a 10 km/h.

«Nelle scorse settimane sono state installate diverse valvole di regolazione nella rete idrica. Successivamente sono state fatte le prove per verificare se la rete sezionata con l’attivazione delle valvole veniva sezionata correttamente», riferiscono da Abbanoa.

I tecnici scollegheranno la vecchia condotta di distribuzione proveniente da via Maracalagonis e collegheranno la rete del centro abitato alla condotta primaria che, partendo dal potabilizzatore di Simbirizzi, raggiunge i serbatoi di San Vincenzo, sotto la Cittadella dei Musei di Cagliari. Non sono previste interruzioni del servizio idrico, con i lavori che non dovrebbero quindi creare particolari disagi ai cittadini.



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