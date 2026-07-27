Una casa distrutta dal fuoco. Ma sotto la cenere cova la solidarietà. Un’ondata che potrebbe portare alla resurrezione della storia della famiglia Paglietti che passa dall’abitazione devastata dall’incendio che ha colpito San Gregorio giovedì scorso.

Sulla piattaforma GoFundme è stata avviata una raccolta fondi. L’obiettivo prefissato era di 20mila euro. In meno di 18 ore è stata raggiunta la quota di 17mila.

Ecco il testo che accompagna la raccolta.

Il 25 luglio la nostra vita è stata sconvolta da un incubo.

Un terribile incendio scoppiato nella zona di San Gregorio si è propagato con una furia inaudita. Dopo aver colpito tutta la montagna radendo al suolo il bellissimo bosco circostante, pieno di querce da sughero, le fiamme si sono scagliate contro la nostra abitazione: la casa della nostra famiglia dove viveva mio nonno, mia madre e mia zia con le sue due figlie. In pochissime ore, decenni di sacrifici, ricordi di una vita e la nostra quotidianità sono stati inghiottiti dal fuoco e trasformati in cenere.

Fortunatamente siamo tutti in salvo, ed è la cosa più importante. Ma l'impatto emotivo ed economico di vedere la propria casa distrutta e ritrovarsi senza più nulla è indescrivibile.

Il paesaggio circostante sembra il set di un film apocalittico.

Siamo una famiglia molto numerosa e con tanti problemi da gestire di conseguenza, mio nonno è libero professionista in pensione, e da soli, affrontare le spese di bonifica, messa in sicurezza e ricostruzione è un peso che non possiamo sostenere. Per questo motivo abbiamo deciso di vincere l'imbarazzo e chiedere aiuto a chiunque abbia la possibilità o il cuore di darci una mano.

Come verranno usati i fondi:

Chiediamo il vostro sostegno con la massima trasparenza. Ogni singolo euro raccolto verrà destinato esclusivamente a:

Messa in sicurezza e bonifica: rimozione delle macerie e pulizia dell'area colpita dal rogo.

Lavori edili di ricostruzione: acquisto dei materiali fondamentali per ricostruire le murature e la copertura.

Ripristino dei servizi essenziali: rifacimento degli impianti elettrico e idraulico per rendere la casa nuovamente abitabile.

Rimboschimento e bonifica delle colline

Come puoi aiutarci

Non serve fare grandi donazioni: anche il contributo di pochi euro o il valore di una colazione per noi rappresenta un passo concreto verso la ripartenza.

Se non hai la possibilità di donare, puoi fare un gesto altrettanto fondamentale: condividi questa campagna sui tuoi social, nei gruppi WhatsApp e con i tuoi conoscenti. Più la nostra storia gira, più possibilità avremo di ricostruire il nostro futuro.

Pubblicheremo regolarmente aggiornamenti e foto dei lavori direttamente qui su GoFundMe, per farvi vedere passo dopo passo come la vostra generosità si trasforma in mattoni.

Grazie di cuore a chiunque deciderà di darci una mano in questo momento così difficile.

Firmato: Famiglia Paglietti

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata