Disagi anche nel Sarrabus e, in particolare, a San Vito per il conferimento della plastica. Da domani, martedì 28 luglio, sarà interrotta la raccolta. Uno stop dovuto all’impossibilità dell'impianto in Sardegna e della Corepla di stoccare ulteriori rifiuti plastici. “Il disservizio – sottolinea il sindaco Marco Antonio Siddi - non dipende assolutamente dall'amministrazione comunale, ma come a San Vito in tutta la Sardegna si manifesta il problema”.

L’amministrazione, assieme all'ufficio competente e all'azienda appaltatrice, è al lavoro per cercare di individuare una soluzione nel minor tempo possibile. Non c’è, al momento, una data di ripristino del servizio. “Comprendiamo il disagio che creerà questa situazione – prosegue il primo cittadino di San Vito - ma siamo fiduciosi per una risoluzione del problema in tempi brevi”.

Lo stop alla raccolta della plastica c’era stato anche a fine dicembre. In quell’occasione il primo cittadino ha spiegato che “le difficoltà strutturali sono state segnalate anche al Ministero e alla Regione per individuare soluzioni rapide e sostenibili”. La Regione ha chiesto l’intervento del Governo. Nelle prossime settimane e dunque in pieno agosto, qualora la situazione non si sbloccasse (scenario che nessuno auspica), lo stop al conferimento della plastica potrebbe estendersi agli altri Comuni del Sarrabus.

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