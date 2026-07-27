Burcei ospita il Bidda Rock Contest 2026, sfida tra giovani talentiIl concorso è totalmente gratuito
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Una grandissima opportunità per la musica emergente isolana.
L'8 agosto, Burcei ospiterà il Bidda Rock Contest 2026, un trampolino di lancio unico per band e solisti promosso all'interno dell'"Estate Burcerese", che ha già promosso diverse iniziative musicali, culturali e altre legate alla cucina locale.
Il premio in palio è straordinario: il vincitore si assicurerà un posto sul prestigioso palco del Poetto Fest 2027 a Cagliari. Il concorso è totalmente gratuito. Le iscrizioni scadranno il 5 agosto e la procedura è semplicissima: basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 328 720 4991. Un'occasione imperdibile per farsi notare e sognare i grandi palchi della Sardegna.