L’assessorato regionale all’Agricoltura ha reso note le nuove scadenze per le concessioni di nuovi impianti viticoli richieste per l’annualità 2026 anche da diversi produttori del Parteolla. A tutti i richiedenti sono state concesse autorizzazioni per tutta la superficie richiesta. Le autorizzazioni dovranno essere utilizzate entro il 31 luglio 2029. Il mancato impiego entro il termine indicato comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico del Vino (da uno a tre anni di esclusione dalle misure di sostegno europee e multe da un minimo di 500 a un massimo di 1.500 euro per ettaro a seconda della percentuale di superficie impiantata rispetto a quella concessa). L’assessorato informa che non sarà possibile rinunciare alle autorizzazioni assegnate pena l’applicazione delle sanzioni previste. Da qui l’invito a programmare, con l’ausilio delle associazioni di categoria, la realizzazione degli impianti nel rispetto delle scadenze previste.

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