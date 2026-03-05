Dopo le polemiche, gli interventi in Consiglio comunale e un dibattito pubblico della minoranza. la Giunta comunale di Sinnai ha approvato i nuovi indirizzi relativi all'attribuzione dei kit per la raccolta differenziata (frazione secco residuo) per le utenze non domestiche. Le utenze non domestiche, sia nel caso di nuova attribuzione che in caso di sostituzione, hanno ora la facoltà di optare per il kit più consono alle proprie necessità tra le seguenti volumetrie: 50 litri, 120 litri, 240 litri e 360 litri.

<Tutti i contenitori- si legge nella nota della Giunta municipale- saranno dotati di transponder RFID UHF per la misurazione puntuale dei conferimenti, necessaria alla determinazione della quota variabile della tariffa rifiuti. Sono state fissate date precise affinché la sostituzione del kit abbia effetto immediato sul calcolo della tassa: Le richieste di cambio kit devono essere effettuate entro non oltre il 15 marzo (prorogato al 10 aprile per l’anno 2026). Se la sostituzione avviene entro i termini indicati, la nuova volumetria, sarà considerata ai fini del calcolo tributario per l'anno in corso. Le sostituzioni effettuate oltre i termini indicati avranno valenza ai fini del calcolo della TARI, solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo>.

Il gestore del servizio, Cosir Srl, si è reso disponibile alla sostituzione dei kit per le utenze che ne faranno richiesta. Si ricorda che, in caso di cessazione dell’attività, i contenitori assegnati devono essere restituiti regolarmente all'amministrazione. Il ritiro o sostituzione avverrà presso l’ecocentro comunale in località Bucca Rubia>.

<Ci siamo resi conto durante l'applicazione del regolamento Tarip- dice l'assessora ai Servizi tecnologici Katiuscia Concas- delle problematiche relative all'assegnazione dei mastelli per le utenze non domestiche: si è così proceduto con questa delibera di Giunta, affinche i nuovi titolari di attività produttive possano avere in dotazione il mastello secondo le esigenze della propria attività. Chi ne è già in possesso, può chiederne la sostituzione>.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla minoranza. I capi gruppo di Uniti per Sinnai, Roberto Loi, di Forza Italia Walter Zucca e di Sinnai libera Aldo Lobina chiedono che gli impegni vengano rispettate. Ricordiamo pure che il regolamento Tarip, approvato dal Consiglio comunale il 30 giugno 2025 e in vigore dal 1 luglio scorso, venga subito rivisitato e aggiornato alle nuove disposizioni della Giunta per evitare contenziosi con l'utenza e spese legali per il Comune. Ci aspettiamo ora che questi principi si traducano in un calcolo più equo della TARI, che tenga conto della reale produzione di rifiuti delle attività e garantisca maggiore giustizia nel sistema dei costi. Aggiungiamo pure per le attività commerciali ( soprattutto pasticcerie, macellerie, centri estetisti, ristoranti), sarebbe opportuno assicurare la raccolta settimanale del secco anche per ragioni igieniche>.

RAFFAELE SERRELI

