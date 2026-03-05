Viaggiavano in cinque su un'auto a noleggio quando in via Fulgenzio, a Monserrato, sono stati notati e fermati da una pattuglia della Polizia locale. A bordo della macchina quattro minorenni e un 28enne. Nell'abitacolo i Vigili urbani hanno recuperato dosi di cocaina, oltre 800 euro in contanti e un coltello. Il maggiorenne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti a fine di spaccio. Il giovane indagato è comparso stamattina di fronte al giudice Simone Nespoli, difeso dall'avvocata Benedetta Mauro. L'indagato è stato scarcerato in attesa del processo fissato per il 24 marzo con la stessa accusa.

Il pubblico ministero aveva sollecitato una misura cautelare. Dei minorenni si occuperà il competente Tribunale. Il blitz non è stato casuale: la Polizia locale coordinata dal capitano Mauro Soro, era impegnata in un servizio di controllo sul territorio quando è stata insospettita dai movimenti dell'auto: all'alt, il conducente ha bloccato il mezzo con successiva perquisizione che ha consentito il recupero della droga, dei contanti e del coltello. Sequestrati anche i telefonini di tutti i ragazzi.

Sul blitz si registra l'intervento del sindaco Locci: «Da tempo la Polizia locale e i carabinieri sono impegnati con tutte una serie di operazioni sul territorio per la sicurezza del cittadino. Non posso che ringraziarli per i risultati finora ottenuti».

(Unioneonline)

