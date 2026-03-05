Via libera all’area commerciale che sorgerà tra la Strada statale 195, la Strada provinciale 91 e via Santa Barbara. Nella seduta di ieri, il Consiglio comunale ha approvato il piano commerciale che farà sorgere alle porte di Capoterra un fast food, un supermercato e un’altra attiva commerciale di altro tipo.

Nella precedente seduta, l’Aula aveva bocciato con il voto compatto della maggioranza le dieci osservazioni presentate dall’imprenditore e amministratore del condominio, Giovanni Ruggeri, che aveva sollevato alcune perplessità di carattere ambientale, e la preoccupazione per il tessuto commerciale locale.

Durante la seduta di ieri, maggioranza e opposizione hanno espresso le proprie intenzioni di voto sul piano commerciale: alla fine la delibera è stata approvata con i dodici voti favorevoli della maggioranza, tre i consiglieri di opposizione che hanno votato contro.

