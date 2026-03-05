Approvato il piano commerciale alle porte di CapoterraIl Consiglio comunale ha dato il via libera alla nuova area
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Via libera all’area commerciale che sorgerà tra la Strada statale 195, la Strada provinciale 91 e via Santa Barbara. Nella seduta di ieri, il Consiglio comunale ha approvato il piano commerciale che farà sorgere alle porte di Capoterra un fast food, un supermercato e un’altra attiva commerciale di altro tipo.
Nella precedente seduta, l’Aula aveva bocciato con il voto compatto della maggioranza le dieci osservazioni presentate dall’imprenditore e amministratore del condominio, Giovanni Ruggeri, che aveva sollevato alcune perplessità di carattere ambientale, e la preoccupazione per il tessuto commerciale locale.
Durante la seduta di ieri, maggioranza e opposizione hanno espresso le proprie intenzioni di voto sul piano commerciale: alla fine la delibera è stata approvata con i dodici voti favorevoli della maggioranza, tre i consiglieri di opposizione che hanno votato contro.