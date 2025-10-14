È stato allontanato dalla casa di famiglia, con divieto di avvicinamento, un 36enne residente a Sinnai. I carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari. L’uomo, disoccupato, è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento è scaturito da un’articolata attività d’indagine avviata dai militari a seguito della denuncia presentata l’8 settembre scorso dalla sorella, che ha riferito di essere stata per anni vittima di vessazioni e minacce da parte del fratello convivente. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe tenuto un comportamento violento e intimidatorio, con minacce di morte, insulti e frequenti episodi di violenza verbale e fisica.

A seguito della querela, i carabinieri hanno attivato le procedure previste dal protocollo “Codice Rosso”, informando l’Autorità giudiziaria.

