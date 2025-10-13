È stato denunciato dai carabinieri un giovane di 24 anni residente ad Assemini, fermato nel pomeriggio di domenica mentre percorreva le vie del centro abitato a bordo di una Fiat 500.

Il giovane, un rider già noto alle forze dell’ordine, dovrà rispondere delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti per verificare l’eventuale assunzione di droghe.

Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione di San Sperate, il comportamento nervoso e poco collaborativo del 24enne durante il controllo ha spinto i carabinieri a procedere con una perquisizione del veicolo e successivamente dell’abitazione. Le verifiche hanno portato al rinvenimento di due involucri: uno contenente 5,29 grammi di cocaina e un altro con 4,93 grammi di marijuana.

Di fronte ai segni di possibile alterazione, i militari hanno invitato il giovane a sottoporsi agli accertamenti sanitari, ma l’uomo avrebbe rifiutato, facendo così scattare un’ulteriore denuncia ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada, che punisce il rifiuto dei test per l’uso di sostanze stupefacenti.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata