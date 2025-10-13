Burcei, arriva la croce del GiubileoUna festa di fede domani e mercoledì
Domani sera (martedì) a Burcei arriva la croce del Giubileo. Sarà una festa di fede quella di domani e di mercoledì con due processioni fra le vie del paese. Domani, la croce arriverà alle 19 arriverà alla "Madonnina". A riceverla con i fedeli e con i volontari della Misericordia, ci sarà il nuovo parroco del paese, don Cristian Pisu.
Proprio dalla “Madonnina” si snoderà una solenne processione con la fiaccolata e la Croce del Giubileo che attraverserà il paese sino a raggiungere la sede della Misericordia dove la croce resterà per tutta la notte e sino alle 16,30 di domani, mercoledì: proprio a quell’ora si terrà una seconda processione solenne che dopo aver attraversato diverse strade dell’abitato arriverà alla chiesa parrocchiale. Qui, don Roberto Atzori, fondatore della Misericordia di Burcei, presiederà la Santa messa, concelebrata dal parroco don Cristian Pisu, arrivato in paese il mese scorso.