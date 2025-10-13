Selargius, task force contro gli incivili dei rifiuti: «In tre mesi 27 denunce»Il bilancio del comandante della polizia locale, Marco Cantori: «Individuati anche grazie alle telecamere»
A Selargius l'amministrazione comunale ha messo in campo una task force contro chi abbandona i rifiuti.
Il comandante della polizia locale Marco Cantori, fa il punto sull’attività svolta negli ultimi tre mesi: «Abbiamo controllato le discariche abusive in tutto il territorio di Selargius e, grazie anche all’ausilio di telecamere, abbiamo individuato e denunciato all’autorità giudiziaria 27 persone in 3 mesi».
L’attività prosegue: al vaglio degli agenti di polizia locale, altri cento filmati che ci permetteranno di individuare gli ''incivili'': «Grazie anche ai risultati raggiunti sino ad aggi, l’amministrazione comunale di Selargius potenzierà il controllo con il posizionamento di nuove telecamere».