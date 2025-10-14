Villette vuote, infissi danneggiati dall’incuria e dall’abbandono, casermoni giganti con le fondamenta aggredite dall’umidità. E silenzio. Tanto silenzio.

Nel residence fantasma a poche decine di metri dalla spiaggia di Tuerredda il tempo si è fermato. I turisti in questa collina disseminata di cemento non sono mai arrivati perché il cantiere è una grande incompiuta.

I lavori nella zona di Malfatano sono stati bloccati al termine di un lungo contenzioso giudiziario che recentemente ha ispirato “La vita è così”, il film del regista Riccardo Milani che racconta la storia di Ovidio Marras., il pastore di Teulada diventato un’icona dell’ambientalismo italiano dopo la lunga battaglia contro la società che ha costruito il complesso turistico.

Venerdì a Cagliari è in programma l’anteprima del film alle 20,30 nel cinema Notorious di piazza L’Unione Sarda. Saranno presenti i protagonisti del film, tra cui Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio e Giuseppe Ignazio Loi.

