Paura in via Oslo a Quartu, dove due auto parcheggiate sono state avvolte dalle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle 5 del mattino, quando una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari è intervenuta sul posto con due automezzi. Le fiamme, partite da una delle vetture in sosta, si sono rapidamente propagate a un secondo veicolo parcheggiato nelle vicinanze.

I pompieri hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area, evitando che il rogo potesse estendersi alle abitazioni e alle strutture circostanti. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo.

