In occasione della ‘Settimana Nazionale della Protezione Civile’, si è tenuto a Quartu un evento dedicato in particolare alle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Con la Protezione civile, ha collaborato il Comune e la scuola "Porcu-Satta". nella sede di via Turati i ragazzi hanno avuto la possibilità con un dibattito e con lezioni pratiche , di entrare in contatto con tutto il sistema di funzionamento della Protezione Civile, con particolare riferimento alla città di Quartu.

Hanno così avuto modo di capire l’importanza della prevenzione e della preparazione delle strutture, attività primaria per contrastare quelli che sono gli eventi più rilevanti a Quartu, ovvero gli incendi e la criticità idraulica ed idrogeologica. E poi focus sul Piano di Protezione Civile, sul Centro Operativo Comunale, sulle associazioni di volontariato. Infine anche un’anticipazione sulle importanti novità in arrivo nel Comune entro la fine dell’anno.

«Sono davvero orgogliosa di questo incontro, che rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare la comunità scolastica alla cultura della prevenzione e alla conoscenza dei comportamenti corretti in situazioni di emergenza - ha commentato l’Assessora alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta -. Credo che educare i nostri ragazzi alla sicurezza e alla responsabilità sia parte integrante del loro percorso di crescita, per diventare cittadini consapevoli e attenti al bene comune».

