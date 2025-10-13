Domani, 14 ottobre, i tecnici della ProService,  effettueranno a  la derattizzazione in corrispondenza delle pertinenze pubbliche della  Via delle Azalee (pressi civici 10 e 21), dalle ore 10 alle ore 10,30 (orario indicativo); e della Via Ogliastra (pressi civico 15), dalle ore 11,30 alle ore 12 (orario indicativo). E' questo l'ennesimo intervento di derattizzazione della Pro Service nel centro abitato.

