Decimomannu, aggredisce e maltratta la madre: arrestato 25enneIl provvedimento nasce dopo un intervento dei militari, avvenuto il 3 settembre, quando una lite domestica aveva richiesto l’intervento dei carabinieri
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un 25enne residente a Uta è stato arrestato dai carabinieri di Decimomannu con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ai danni della madre convivente. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Tribunale di Cagliari al termine di un’indagine avviata lo scorso mese di settembre.
Il provvedimento nasce dagli accertamenti condotti dopo un intervento dei militari, avvenuto il 3 settembre, quando una lite domestica aveva richiesto l’intervento dei carabinieri.
In quell’occasione, il giovane – in evidente stato di alterazione psicofisica – avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la madre, costringendola ad allontanarsi temporaneamente da casa per motivi di sicurezza.
Il giorno seguente, la donna aveva deciso di sporgere denuncia, raccontando una situazione di tensione e vessazioni familiari che, secondo quanto riferito, andava avanti da tempo.
Gli approfondimenti investigativi svolti dai militari, successivamente trasmessi all’Autorità Giudiziaria, hanno portato a delineare un quadro indiziario ritenuto sufficiente per l’emissione della misura cautelare.
Dopo le formalità di rito, il 25enne è stato trasferito nel carcere “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
(Unioneonline/Fr.Me.)