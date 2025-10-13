municipio
13 ottobre 2025 alle 21:13
Burcei, contributi per il trasporto scolastico dei ragazzi disabiliLe domande devono essere presentate entro il 31 ottobre
Al via a Burcei la presentazione al Comune delle domande per la concessione di contributi alle famiglie a sostegno del trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti istituti di istruzione secondaria di II grado della Città Metropolita.
Le domande vanno presentate entro il 31 ottobre.
