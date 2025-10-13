Il concorso
13 ottobre 2025 alle 12:31
La dea bendata bacia Quartu: centrato un 5 da oltre 23mila euro al SuperEnalottoLa giocata fortunata nella tabaccheria in viale Colombo
Il SuperEnalotto premia la Sardegna. Nell’estrazione di sabato 11 ottobre, come riporta Agipronews, un un “5” da 23mila euro è stato centrato a Quartu.
La giocata fortunata nella tabaccheria in viale Colombo.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, nel Bresciano. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 ottobre, sale a 64,1 milioni di euro.
