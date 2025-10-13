Il SuperEnalotto premia la Sardegna. Nell’estrazione di sabato 11 ottobre, come riporta Agipronews, un un “5” da 23mila euro è stato centrato a Quartu.

La giocata fortunata nella tabaccheria in viale Colombo.

L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, nel Bresciano. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 14 ottobre, sale a 64,1 milioni di euro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata