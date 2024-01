Per il secondo anno consecutivo il Comune di Sinnai ha presentato alle scuole del territorio nuove proposte culturali e formative dal titolo S.U.C.C.E.S.S.O. (Scuola Unione Comune Crescita Educazione Studio Supporto Opportunità – Strumenti contro la dispersione scolastica e l’abbandono). Come spiega l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Massimo Leoni, «il progetto, teso al rafforzamento della cooperazione Comune-scuola, vuole offrire nuove opportunità educative, di socializzazione e di sviluppo, al di fuori del contesto scolastico tradizionale e stimolare la riflessione su alcune tematiche significative per la convivenza civile quali empatia, rispetto, tutela dell’ambiente, primo soccorso, legalità, utilizzo consapevole dei social media».

Proprio in questo contesto venerdì 26 gennaio, si terrà in mattinata nel Municipio di Sinnai, la seconda sessione del progetto di primo soccorso rivolto ai docenti e al personale ATA delle scuole del territorio di ogni ordine e grado, al fine di acquisire conoscenze e competenze per la rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce, secondo le Linee Guida IRC (Italian Resuscitation Council), in attesa dell’arrivo dei soccorsi organizzati.

L’intervento formativo, della durata di 5 ore, è tenuto dall'Accademia del soccorso e prevede una parte teorica che verte su nozioni quali morte cardiaca improvvisa, fattore tempo, catena della sopravvivenza, fasi del BLSD, procedure operative del defibrillatore semiautomatico esterno, disostruzione delle vie aeree e una parte pratica relativa al BLSD (Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione), alla disostruzione delle vie aree e alla posizione laterale di sicurezza. Al termine dell’intervento formativo, ai docenti e al personale ATA delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, verrà rilasciato il certificato di operatore DAE dell’"IRC comunità.

