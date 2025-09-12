La protesta di genitori della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria del plesso scolastico di via Caravaggio a Sinnai, arriva in concomitanza con l’avvio, ieri, dell’anno scolastico per la situazione caotica verificatasi all’ingresso dell’Istituto a causa dei lavori in corso per il rifacimento dei marciapiedi.

Una situazione hanno scritto i genitori che «ha creato una situazione caotica e di pericolo. Non sarebbe stata fatta nessuna valutazione sulle situazioni di pericolo derivanti dalla concomitante apertura scolastica e la presenza dei cantieri lungo tutto il tratto di strada comprendente gli accessi alle scuole, sia all’interno dell’area cortilizia della scuola secondaria. La segnaletica col divieto di sosta lungo tutto il tratto interessato ha di fatti interdetto l’area al parcheggio per centinaia di genitori che hanno raggiunto a piedi il sito.

Sono stati interdetti tutti i marciapiedi oggetto di lavori, e quei pochi tratti rimasti transitabili in realtà non lo sono comunque per incuria e mancata manutenzione tanto del verde pubblico quanto del manto stradale».

Disagi si sarebbero verificati anche a fine lezione con alcuni genitori e bambini rimasti rinchiusi e bloccati tra il cancello di uscita della Scuola di Infanzia, il marciapiede transennato e quindi non utilizzabile, e la contemporanea presenza di grossi mezzi di lavoro.

Si lamenta anche «la mancanza di vigilanza dalle ore 9 alle ore 9,45 sul traffico pedonale e veicolare, pur avendo la dirigenza scolastica con apposita circolare comunicato l’apertura della Scuola di Infanzia per le ore 9,30 del giorno 11/09/2025».

