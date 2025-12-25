Sinnai, lunedì ultima riunione dell'anno del Consiglio comunaleAll'ordine del giorno il bilancio e il regolamento della tassa di soggiorno
Ultima riunone dell'anno del Consiglio comunale di Sinnai. E' stata convocata per lunedì alle ore 8.45 in prima convocazione e alle ore 16,30 in seconda convocazione, presso l’aula consiliare. All'ordine del giorno, l'approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2026 - 2028, la discussione e approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2026/2028. E ancora l'approvazione di una variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e la prosecuzione, discussione ed approvazione del regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno. In sostanza sono ancora da discutere una decina di emendamento fra i sessanta presentati dalla minoranza. I primmi cin quanta sono stati respinti fra le polemiche con i voti della maggioranza.