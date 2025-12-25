Ventiseiesima edizione del Gran Concerto di Natale il 26 dicembre nella chiesa parrocchiale di San Giorgio martire, a Villaputzu. Prenderanno parte al concerto il coro polifonico Santa Caterina (Pro Loco Villaputzu), il coro maschile Is Concias (Quartucciu) e il coro “Gruppo vocale polifonico Tonino Pisano” sempre di Quartucciu. Il via all'esibizione alle ore 19.

Organizza la Pro Loco di Villaputzu in collaborazione con il Comune e la parrocchia. I cori polifonici durante la serata si alterneranno. “Un appuntamento speciale – ha sottolineato il presidente della Pro Loco Adriano Sanna - per vivere insieme la magia del Natale attraverso la musica, la tradizione e la condivisione”.

© Riproduzione riservata