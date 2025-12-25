Villaputzu, il 26 dicembre il Gran Concerto di NataleIl via alle 19, si esibiranno tre cori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ventiseiesima edizione del Gran Concerto di Natale il 26 dicembre nella chiesa parrocchiale di San Giorgio martire, a Villaputzu. Prenderanno parte al concerto il coro polifonico Santa Caterina (Pro Loco Villaputzu), il coro maschile Is Concias (Quartucciu) e il coro “Gruppo vocale polifonico Tonino Pisano” sempre di Quartucciu. Il via all'esibizione alle ore 19.
Organizza la Pro Loco di Villaputzu in collaborazione con il Comune e la parrocchia. I cori polifonici durante la serata si alterneranno. “Un appuntamento speciale – ha sottolineato il presidente della Pro Loco Adriano Sanna - per vivere insieme la magia del Natale attraverso la musica, la tradizione e la condivisione”.