Commozione stamattina all'ospedale di Muravera: in occasione del Natale, i carabinieri della Compagnia di San Vito e della Stazione di Muravera hanno fatto visita al pronto soccorso e al Reparto di Medicina dell'ospedale "San Marcellino", incontrando i pazienti e il personale medico.

Accompagnati dal comandante della Compagnia di San Vito, capitano Pasquale Striano, i militari hanno consegnato i doni per dimostrare la vicinanza ai pazienti bisognosi e la riconoscenza per il grande impegno professionale svolto da tutto il personale sanitario, anche il giorno del Santo Natale.

Grande la commozione fra i carabinieri, i pazienti, i medici e gli infermieri incontrati in questa indimenticabile mattinata.

