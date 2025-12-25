Continua in questo periodo natalizio anche il servizio in grande uniforme dei carabinieri nei Comuni del sarrabus. Una splendida iniziativa che le cittadinanze stanno apprezzando. Quasi un tuffo nel passato ora che ricorrono le feste del Natale e di fine anno. Una iniziativa della Compagnia dei carabinieri di San Vito di grandissimo significato con le pattuglie a piedi che indossano appunto l'alta uniforme fra le vie dei centri del Sarrabus. Stamattina i militari hanno fatto il loro servizio con l'alta uniforme fra le strade di San Vito. Nei giorni scorsi sono stati a Villasimius. Il 31 dicembre saranno di nuovo a Villasimius e il sei gennaio, giorno dell'Epifania, ancora a San Vito. Grande l'attenzione e anche la commozione fra i cittadini. «Con la gente-hanno detto i sindaci di San Vito Marco Siddi e di Villasimius Luca Dessì-che sta apprezzando e che rafforza ancora di più la vicinanza e la stima di tutti noi all'Arma dei carabinieri».

